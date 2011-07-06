Верстка макета (Срочно)

Нужна качественная верстка. Макет не сложный, к проекту прикрепил тз. Верстка будет проверяться в ie 7-9, firefox 3.5-4, современных opera, chrome, safari. А так же в safari под mac. В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку ...
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Нужно в сжатые сроки завершить верстку внутрених страниц.
Главный макет и домашняя страница готовы. Задание не сложное, но необходимы навыки PHP.
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