Верстка одной страницы

Нужна качественная верстка. Макет не сложный, к проекту прикрепил тз.

Верстка будет проверяться в ie 7-9, firefox 3.5-4, современных opera, chrome, safari. А так же в safari под mac.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.