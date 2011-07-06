Верстка одной страницы

HTML-версткаЗакрыт8 заявок222 просмотра
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Нужна качественная верстка. Макет не сложный, к проекту прикрепил тз.

Верстка будет проверяться в ie 7-9, firefox 3.5-4, современных opera, chrome, safari. А так же в safari под mac.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

12 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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