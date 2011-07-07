Верстка web-приложения для заказа еды

Нужна верстка по стандарту XHTML Strict. IE7+ Превью и Т.З. в личку Оплата Я.Д. по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть web-приложение длы заказа еды (http://zakagiedu.ru/etaj/web/), оно использует фреймворк sencha touch, поэтому работает только в webkit-based браузерах.
Нужно сделать примерно такое-же, но с использованием какого-нибудь другого фреймворка, чтобы приложение работало во всех браузерах.
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