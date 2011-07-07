Верстка дивами

HTML-версткаЗакрыт34 заявки485 просмотров
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Верстка дивами, несложная.

макет в psd при переговорах.

сегодня, оплата Webmoney (у меня сертификат продавца), дальнейшее сотрудничество

12 лет назад
masha-cam
Мария 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Ничего нет в этом человеке адекватного. прастой мошенник. работу выполнил он не заплатил. взял работу и стал не отвечать на звонки на sms на mail на аську
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