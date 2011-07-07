Верстка работающего сайта

Верстка макета в приложении. резиновая. В комментариях указывайте пример сайта, версткой которого вы занимались - для оценки качества. Потом будет еще приблизительно 15 страниц внутренних, если сработаемся. Срок сдачи - понедельник 12 МСК. Потому как меня с ...