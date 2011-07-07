Верстка работающего сайта

Нужно сделать веб сайт под ключ, дизайн есть, нужна верстка + настройка. Дизайны всех страниц будут. От вас цена и сроки! Оплата по факту выполнения работ, на вашем сервере, после оплаты переносите. Вот дизайн главной:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик со знаниями PHP, JavaScriptдля для поправки уже работающего сайта – длительное сотрудничество.
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