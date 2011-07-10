Верстка 1 страницы

Пока нужна одна мелкая доработка, возможно позднее еще будет необх-ть http://love-poligon.ru/registration.php - нужно раскидать как-то инф-ю в центр. блоке, чтобы он более цельно выглядел, а то слишком мало места занято, около одной трети ширины и справа ...