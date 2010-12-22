Статья по моделированию бизнес-процессов

Требуется по моделированию бизнес процессов в организациях.

Нужно отразить подходы к моделированию бизнес-процессов. Раскрыть тему о системе менеджменте качества и связи с бизнес-процессами. Желательно привести некоторые формулы для оценки СМК и бизнес-процессов.

Критерии:

1. Требуется уникальность статьи 50% (если материал из интернета). Допускаются цитаты из книг

2. Объем 6-8 страниц А4, 14 шрифт

3. Аннотация 1/4 листа

4. Вывод

5. Список литературы