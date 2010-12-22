Необходим копирайтер/рерайтер для написания около 30+ текстов (500-3000 знаков) по тематике хостинг изображений. Тексты должны быть ориентированы на людей, написаны на русском языке без смысловых и лексических ошибок, однако должны содержать необходимый набор входящих ключевых ...
Статья по моделированию бизнес-процессов
Требуется по моделированию бизнес процессов в организациях.
Нужно отразить подходы к моделированию бизнес-процессов. Раскрыть тему о системе менеджменте качества и связи с бизнес-процессами. Желательно привести некоторые формулы для оценки СМК и бизнес-процессов.
Критерии:
1. Требуется уникальность статьи 50% (если материал из интернета). Допускаются цитаты из книг
2. Объем 6-8 страниц А4, 14 шрифт
3. Аннотация 1/4 листа
4. Вывод
5. Список литературы
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Копирайтинг17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $9
Написание SEO статей, наполнение раздела сайта.Закрыт14 лет назад
5 статей по 5000 символовЗавершен14 лет назад
- $50
Написать 6 статьей на темы Кристаллы Swarovski, бижутерия и т.п.Завершен14 лет назад
Надо тексты для сайта под ключи. Готов платить 1 долл - 1000 знаков. Нужна интерестная статья про бильрдное сукно 2 долл - 1000 знаков Детальней в личкуКопирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте до 22.00 необходим рерайт текста. Объемом 10-15 тыс символов, тематика программы.Закрыт14 лет назад
Требуются тексты для эротического сайтаКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Нужно написать рифмованный текст на иврите. слушаю предложенияКопирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайтер способный сформировать разделы форума и корректно перенести разделы от конкурента.Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Добрый вечер нужны рерайтеры, для постоянной работы, нужно будет рерайтить 5 статей по теме "О Всемирной Паутине "(Интернете) темы произвольные. Оплата после выполнения работ 2$ - 1000 символов без/п. срок ограничен. Подробности? - 625673741Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад