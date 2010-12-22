Необходим рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки297 просмотров

Здравствуйте до 22.00 необходим рерайт текста. Объемом 10-15 тыс символов, тематика программы.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Savo4ek
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Savo4ek
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад