Необходимо написать 3 статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок261 просмотр

Приблизительный объем - 700 слов каждая

Статьи (технический профиль) необходимо выполнить на русском и английском языке

Пожалуйста, указывайте срок и цену

14 лет назад
itdev
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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