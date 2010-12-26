Наполнение сайта по Forex

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок216 просмотров

Требуется создать контент для сайта брокера Forex, около 15 страниц, например, "о компании", "наши преимущества" и тп. Пример: http://www.eurobroker.biz. Рерайт допустим. Главные критерии - уникальность и читабельность для пользователей.

14 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$25
2 дня
Качественно и быстро! Работой доволен!
Очень понравилось работать! Приятный в общении и корректный Заказчик. Проверка - быстрая, оплата - молниеносная! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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