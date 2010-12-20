Постоянно требуется создание анкоров

Регулярно наступают такие моменты, когда своими силами не справляемся, требуется подмога. Анкоры могут быть 3-х видов:

1. текст анкор текст

2. текст анкор текст

3. текст #a# анкор #/a# текст

Требования:

- тексты должны быть "человеческими"

- высокая скорость

Пожалуйста, указывайте цену и объемы, с которыми можете справится, ну, скажем в час или еще какой временной промежуток