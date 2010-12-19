Нужно перевести пользовательское соглашение на английский язык, текст в приложении
Копирайт 60 000 знаков
Требуется копирайтер для сотрудничества на постоянной основе.
Основная работа - написание текстов-описаний для каталогов и интернет магазинов.
Тексты - не сложные, не требуют предварительного изучения материалов, но хочется видеть их целостными и осмысленными, с использованием незатертые оборотов. Креативность - приветствуется.
Сроки - оговариваются, спешки - нет.
На настоящий момент требуются описания общим объемом в ~ 60 000 знаков без пробелов. После этого проекта, если все понравится, будем продолжать сотрудничество на постоянной основе.
В ваших предложениях я хочу увидеть цену за 1 т. знаков без пробелов, срок, необходимый для написания 60 000 и ваши примеры готовых текстов.
Т.к. объемы- достаточно большие, сотрудничество – постоянное, а тексты простые я ожидаю увидеть цены как на рерайт, т.е. ниже $1 за 1 т. з. б. п.. При выборе исполнителя руководствуюсь правилом - низкая цена при нормальном качестве.
По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять, стучите, я в инвизе, в ЛС писать не нужно, я их не читаю.
Заявки фрилансеров
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