Копирайт 60 000 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка644 просмотра

Требуется копирайтер для сотрудничества на постоянной основе.

Основная работа - написание текстов-описаний для каталогов и интернет магазинов.

Тексты - не сложные, не требуют предварительного изучения материалов, но хочется видеть их целостными и осмысленными, с использованием незатертые оборотов. Креативность - приветствуется.

Сроки - оговариваются, спешки - нет.

На настоящий момент требуются описания общим объемом в ~ 60 000 знаков без пробелов. После этого проекта, если все понравится, будем продолжать сотрудничество на постоянной основе.

В ваших предложениях я хочу увидеть цену за 1 т. знаков без пробелов, срок, необходимый для написания 60 000 и ваши примеры готовых текстов.

Т.к. объемы- достаточно большие, сотрудничество – постоянное, а тексты простые я ожидаю увидеть цены как на рерайт, т.е. ниже $1 за 1 т. з. б. п.. При выборе исполнителя руководствуюсь правилом - низкая цена при нормальном качестве.

По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять, стучите, я в инвизе, в ЛС писать не нужно, я их не читаю.

14 лет назад
stanislav-ch
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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