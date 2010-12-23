Статьи об электронных сигаретах

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен46 заявок524 просмотра

Нужно в наполнение сайта, в раздел новости. Качественные статьи, интересные для пользователей.

1. Сигареты без дыма

2. Состав картриджа и жидкостей электронной сигареты

3. Электронная сигарета- принцип действия

4. Электронные сигареты - где их можно курить

5. Сколько стоит "электронное курение"

Каждая статья 2к символов. Нужны только уникальные статьи.

14 лет назад
Craun
Илья 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа сдана даже раньше срока. Хорошие, уникальные тексты.
Работать с Ильей приятно благодаря четкости ТЗ и быстрой оплате. От сотрудничества впечатления позитивные. Рекомендую исполнителям этого заказчика.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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