Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
15 лет назад
WordPress
Огромное спасибо Диме за превосходно(!) выполненную работу. Уверен, навыки и профессионализм этого фрилансера способны реализовать любые проекты. Особо отмечу: - качественный валидный кроссбраузерный код, аккуратную. разметку. - быстрые сроки выполнения работ - регулярное присутствие онлайн и оперативная связь по почте - Дима самостоятельно позаботился о мелочах, про которые забыл упомянуть я - приятный в общении :) Рекомендую всем, кто ищет грамотного специалиста!
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, быстрая оплата, отличный красивый проект, который было приятно воплощать в жизнь. Спасибо Николаю за приятное сотрудничество. Будет очень рады работать и далее.
$250
10 баллов
15 лет назад
CSSJavaScript
Спасибо за приятное сотрудничество и аккуратный код. Сложная вёрстка была выполнена в кратчайшие предновогодние сроки.
Ответный отзыв
Очень приятно работать, все получилось быстро, и без излишних напрягов :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
15 лет назад
WordPress
Работа выполнена тщательно, с учетом всех пожеланий и поправок в процессе работы.
$100
10 баллов
15 лет назад
JavaWordPress
Хорошо выполненная работа. Редко встретишь профессионалов своего дела за адекватную стоимость. Дмитрий проделал больше работы, чем предполагалось, за что ему денежный бонус.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, интересный проект. По финансовым вопросам нареканий нет, рекомендую работать с Александром.
$100
10 баллов
15 лет назад
CSS
Проект был завершен в срок - как и было обещано! Качество верстки - отличное! Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересный проект, над которым действительно было работать в кайф, побольше бы таких! Рекомендую работать с Сергеем
HTML-верстка
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга