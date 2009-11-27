itdev

Дмитрий itdev

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

work4time
Николай 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$170
10 баллов
15 лет назад
Сверстать и подключить wordpress
WordPress
Огромное спасибо Диме за превосходно(!) выполненную работу. Уверен, навыки и профессионализм этого фрилансера способны реализовать любые проекты. Особо отмечу: - качественный валидный кроссбраузерный код, аккуратную. разметку. - быстрые сроки выполнения работ - регулярное присутствие онлайн и оперативная связь по почте - Дима самостоятельно позаботился о мелочах, про которые забыл упомянуть я - приятный в общении :) Рекомендую всем, кто ищет грамотного специалиста!
Грамотное ТЗ, быстрая оплата, отличный красивый проект, который было приятно воплощать в жизнь. Спасибо Николаю за приятное сотрудничество. Будет очень рады работать и далее.
Ответный отзыв
Bikerspublic
Алла 
76 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
$250
10 баллов
15 лет назад
Вёрстка сайта (CSS, JS)
CSSJavaScript
Спасибо за приятное сотрудничество и аккуратный код. Сложная вёрстка была выполнена в кратчайшие предновогодние сроки.
Очень приятно работать, все получилось быстро, и без излишних напрягов :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Отверстать макет
WordPress
Работа выполнена тщательно, с учетом всех пожеланий и поправок в процессе работы.
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужна верстка
JavaWordPress
Хорошо выполненная работа. Редко встретишь профессионалов своего дела за адекватную стоимость. Дмитрий проделал больше работы, чем предполагалось, за что ему денежный бонус.
Приятный в общении человек, интересный проект. По финансовым вопросам нареканий нет, рекомендую работать с Александром.
Ответный отзыв
cep
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Верстка дизайна
CSS
Проект был завершен в срок - как и было обещано! Качество верстки - отличное! Рекомендую!
Интересный проект, над которым действительно было работать в кайф, побольше бы таких! Рекомендую работать с Сергеем
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга