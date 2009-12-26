Отверстать макет

Добрый день.

Есть тема в вордпресс, поправленный дизайн макета сайта в PSD, пачка шаблонов под самописный движок на Smarty.

Нужен верстальщик, который в результате сделает из дизайна PSD шаблоны под самописный движок. В этом ему поможет тема вордпресс. В итоге? заливая файлы шаблонов на сервер, получится работающий проект типа vaz-trade.ru

Скриншот дизайна по ссылке: http://www.fresh-motor.ru/Design.jpg

Тема лицензионная: http://www.elegantthemes.com/preview/eBusiness/

Ваши предложения и цена вопроса сразу в предложении проекта.