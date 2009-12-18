Дизайн нужно натянуть на готовый шаблон Joomla

HTML-версткаЗавершен9 заявок198 просмотров
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Макет делался под уже существующий шаблон, что существенно упрощает задачу

Демка шаблона - http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=1893

т.е. по сути макет нужно натянуть на готовый шаблон.

Часть, скорее всего нужно будет переверстать именно под макет, а часть - подправить просто код

Архив этого шаблона у меня есть, если будем работать - вышлю архив+базу.

Сам шаблон я примерно настроил

Диз. прикреплен.

Подробности обсудим с исполнителем.

Просьба:

1.Указывать сроки и цену.

2. Писать только тем, кто имеет реальный опыт верстки и работы с Joomla

Joomla
14 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
3 дня
С поставленной задачей справился отлично. Все пожелания были учтены. Понравилось, что с Максимом можно было всегда посоветоваться, когда возникали вопросы. Советовал, как лучше сделать. Буду обращаться!
Очень хороший заказчик. Мне на самом деле понравилось с ним работать, понимающий человек. Совместная работа прошла без проблем, не возникали вдруг неожиданно задачи, ранее не оговоренные. Только по ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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