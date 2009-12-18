Дизайн нужно натянуть на готовый шаблон Joomla

На этом блоге ualesi.ru 3-ая колонка не отображается, Я предпологаю, что она для рекламы адсенс. хочу туда баннеры ставить, надо как-то html код поменять, да и возможно блог до конца довести, плагины поустанавливать. Цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет делался под уже существующий шаблон, что существенно упрощает задачу
Демка шаблона - http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=1893
т.е. по сути макет нужно натянуть на готовый шаблон.
Часть, скорее всего нужно будет переверстать именно под макет, а часть - подправить просто код
Архив этого шаблона у меня есть, если будем работать - вышлю архив+базу.
Сам шаблон я примерно настроил
Диз. прикреплен.
Подробности обсудим с исполнителем.
Просьба:
1.Указывать сроки и цену.
2. Писать только тем, кто имеет реальный опыт верстки и работы с Joomla
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