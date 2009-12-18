Дизайн нужно натянуть на готовый шаблон Joomla

Макет делался под уже существующий шаблон, что существенно упрощает задачу

Демка шаблона - http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=1893

т.е. по сути макет нужно натянуть на готовый шаблон.

Часть, скорее всего нужно будет переверстать именно под макет, а часть - подправить просто код

Архив этого шаблона у меня есть, если будем работать - вышлю архив+базу.

Сам шаблон я примерно настроил

Диз. прикреплен.

Подробности обсудим с исполнителем.

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