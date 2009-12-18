Нужна помощь верстальщика HTML + CSS

Здравствуйте! Интернет-магазин (webasyst) плохо отображается в ИЕ и Опере. В firefox отображение идеальное. В ИЕ непропорциональные шрифты, средняя либо правая колонка уходят вниз и еще много других глюков. В Опере неверное отображение текста. Необходимо, чтобы ...
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Сайт под адресом: http://artimage.ru/ при просмотре на мониторах с нестандартным разрешением теряет вёрстку...
Правая, боковая "рекламная" панель сползает вниз.
Это нужно исправить.
В прикреплённом файле образец страницы.
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