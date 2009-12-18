Нужна помощь верстальщика HTML + CSS

HTML-версткаЗавершен8 заявок299 просмотров
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Сайт под адресом: http://artimage.ru/ при просмотре на мониторах с нестандартным разрешением теряет вёрстку...

Правая, боковая "рекламная" панель сползает вниз.

Это нужно исправить.

В прикреплённом файле образец страницы.

HTMLCSS
14 лет назад
romvic
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
y_saf
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Шустро и качественно - что еще нужно? :-)
Сотрудничеством доволен
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