Поправить шаблон сайта

HTML-версткаЗакрыт5 заявок260 просмотров
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Нужно исправить шаблон сайта www.psk-build.ru

1. Переписать меню на java, чтоб не загружалось строкой

2. Переделать шаблон для основного блока. Сделать чтобы основной информационный блок не сужался меньше определенного размера, или чтобы информация в нем не выходила за края блока

3. Поправить шаблон новостей.

Просьба сразу писать, сколько времени займет работа и сколько будет стоить. Предупреждаю, сайт переделывался неоднократно. Шаблон состоит из кучи маленьких файликов и частей, так что придется кропотливо посидеть и найти, где что исправить.

14 лет назад
psk-design
Анастасия 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vertex3
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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