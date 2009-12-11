Поправить шаблон сайта

Нужно исправить шаблон сайта www.psk-build.ru

1. Переписать меню на java, чтоб не загружалось строкой

2. Переделать шаблон для основного блока. Сделать чтобы основной информационный блок не сужался меньше определенного размера, или чтобы информация в нем не выходила за края блока

3. Поправить шаблон новостей.

Просьба сразу писать, сколько времени займет работа и сколько будет стоить. Предупреждаю, сайт переделывался неоднократно. Шаблон состоит из кучи маленьких файликов и частей, так что придется кропотливо посидеть и найти, где что исправить.