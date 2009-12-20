Переделать шаблон для wordpress

HTML-версткаЗавершен10 заявок214 просмотров
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Есть сайт: tvio.ru

Там шаблон переделывался с Datalife Engine, потому немного захламлен ненужным кодом.

Нужно его повторить, только сделать изначально для WordPress с понятной структурой html и css кода(как в простых шаблонах вп).

! Возможна переделка из простого шаблона WP в данный. !

Указывайте пожалуйста цены.

WordPress
14 лет назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
shut
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и точно по ТЗ. Очень доволен сотрудничеством!
Очень понравилось работать с Юрием. Побольше бы таких работодателей
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