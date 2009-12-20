Переделать шаблон для wordpress

Нужны хэддер и футер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: tvio.ru
Там шаблон переделывался с Datalife Engine, потому немного захламлен ненужным кодом.
Нужно его повторить, только сделать изначально для WordPress с понятной структурой html и css кода(как в простых шаблонах вп).
! Возможна переделка из простого шаблона WP в данный. !
Указывайте пожалуйста цены.
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