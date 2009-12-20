Переделать шаблон для wordpress

Есть сайт: tvio.ru

Там шаблон переделывался с Datalife Engine, потому немного захламлен ненужным кодом.

Нужно его повторить, только сделать изначально для WordPress с понятной структурой html и css кода(как в простых шаблонах вп).

! Возможна переделка из простого шаблона WP в данный. !

Указывайте пожалуйста цены.