Поправить сайт на html простейший. Поправить css.

$10
HTML-версткаЗавершен8 заявок230 просмотров
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Всем доброго времени суток.

Требуется вставить текст на сайт. сайт простой на html. Поправить одну страницу, где то пробел в коде.Поправить css. криво отображается менюшка.

Ася: 453-840

Оплата по факту. Возможно дальнейшее сотрудничество. предлагайте цену и сроки. Ищу рукастого человека в команду, кто всегда в сети.

HTMLCSS
14 лет назад
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
Выбранный исполнитель
PanamOS
Никита 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$1
1 день
Все отлично. рад знакомству и оперативному исправлению всех багов. Обращусь еще раз! Так держать!)))
Отличный заказчик. Задание было поставлено четко, что позволило моментально сделать требуемое.
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