Вёрстка для IPB

Человек взялся за работу, я назначил его исполнителем и отправил все данные. Более чем через неделю приходит такой ответ "Я не смогу выполнить Ваш заказ, для меня он слишком сложный". Что человек делал неделю и почему не удосужился посмотреть за что он берётся - совершенно непонятно. Некомпетентность и отсутствие уважения к чужому времени - вот моя характеристика данного фрилансера.