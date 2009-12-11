Вёрстка для IPB

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо закончить работу над дизайном форума IPB3 (демо: uniconverge.flooderast.ru, ТЗ во вложении)

1. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680

2. валидность, кроссбраузерность, совместимость с последней версией IPB и его компонентами (IP.Gallery/IP.Blog/etc..)

Все исходники имеются

Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время и стоимость. Опыт вёрстки под IPB3 приветствуется.

Если имеются какие-либо вопросы - задавайте. Можно прямо в предложении - оно скрывается.

В личку просьба не писать.

14 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
Ospin
Мас 
41 годАвстралия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
2 дня
Человек взялся за работу, я назначил его исполнителем и отправил все данные. Более чем через неделю приходит такой ответ "Я не смогу выполнить Ваш заказ, для меня он слишком сложный". Что человек делал неделю и почему не удосужился посмотреть за что он берётся - совершенно непонятно. Некомпетентность и отсутствие уважения к чужому времени - вот моя характеристика данного фрилансера.
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