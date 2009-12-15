HTML+CSS верстка из PSD макета

Сверстать 2 сайта. (один 6 страниц, один 30 страниц) 1.Сверстать сайт на CM|S 2.Научить меня пользоваться CM|S (черзвычайно понятлив, достаточно 2-3 телефоных консультаций по телефону, звонок мой) 3.Кнопки меню сделать увеличивающимися при наведении мыши. 4.Фотографии в галерее сделать ...
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