HTML+CSS верстка из PSD макета

Очень довольна неоднократным сотрудничеством с Андреем - адекватным, грамотным и ответственным заказчиком, и во всех отношениях приятным человеком. На мой взгляд, мы неплохо сработались, и личные качества Андрея сыграли в этом не последнюю роль: умение четко поставить задачу, надежность, честность, способность поставить себя на место исполнителя, доброжелательность - все это производит исключительно положительное впечатление и создает условия для плодотворной и беспроблемной работы. Кроме того, Андрей своевременно и добросовестно производит оплату выполненных заказов. А большинство предоставляемых им проектов (макетов для верстки) интересные и неординарные, что позволяет еще и получать удовольствие в ходе работы. Спасибо!