Сверстать сайт срочно

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходи сверстать сайт блочная верстка валидня,

js чистый или mootools

сроки 1 день сегодня максимум до обеда завтра.

макетов 3-4 может 5

В аську не писать в личку тоже, все предложения в проект

людям без отзывов не писать, работа должны быть без ошибок и доделок

браузеры как везде от ие 6 мозилла опера и хром

без предоплаты, оплата когда все будет нормально

14 лет назад
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Справился с задачей
Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Подредактировать шаблон на DLE

    Здравствуйте уважаемые... И так... требуеться подредактировать шаблон на движке DLE. а точнее нужна разделить сайт по блокам... Работа легкая, много времени не займет. Сайт gnplanet.com Макет приложен... Просьба писать в личку на сайте...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать страницы тарифов на wordpress

    Есть старая версия сайта, она полностью на html, сейчас сделали шаблон для wordpress. Теперь нужно сверстать заново страницы с тарифами. А также страницу с тарифами которая раздвоена нужно красиво оформить как 1 стр. Задание думаю не ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт: верстка и JavaScript меню

    Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры). Более подробно - вот что надо сделать: 1) верстку + JavaScript меню. верстка должна ...

    Javascript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести изменения в CSS табилицу.

    Нужно внеси изменерия в CSS таблицу. Имеется сайт aeras.ru, в каталоге количество статей (в левом боку) отображается не совесем корректно, цифры с количеством статей необходимо приподнять на несколько пикселей.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать макет

    $40

    Макет псд нужно сверстать и заполнить первичной информацией. Система управления joomla.Стоимость 40 usd Предложения просьба высылать на е-mail: [email protected]

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    В приложении. Фикс. Дивы. Чем быстрее тем лучше.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть на любую cms дизайн

    Есть дизайн сайта, сайт простой в плане функционала. требуется: 1. визуальный редактор для внемения информации, 2. фотогалерея 3. новостная лента. 4. поиск по сайту 5. сайт на двух языках рус-инглиш 6.кнопка купить -заказать работает как форма обратной связи 7. в контактах форма ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад