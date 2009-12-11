Сверстать сайт срочно

Необходи сверстать сайт блочная верстка валидня,

js чистый или mootools

сроки 1 день сегодня максимум до обеда завтра.

макетов 3-4 может 5

В аську не писать в личку тоже, все предложения в проект

людям без отзывов не писать, работа должны быть без ошибок и доделок

браузеры как везде от ие 6 мозилла опера и хром

без предоплаты, оплата когда все будет нормально