Зарезинить шаблон

HTML-версткаЗавершен6 заявок328 просмотров
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Есть шаблон на joomla, надо его сделать резиновым.

Оплата wmz

14 лет назад
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Да, действительно работать надо с профессионалами как этот человек. Дмитрий сделал все быстро и четко (я и понять не успел), учел все мои пожелания! Мои рекомендации!
все отлично.
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