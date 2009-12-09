Сделать сайт: верстка и JavaScript меню

Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com

но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры).

Более подробно - вот что надо сделать:

1) верстку + JavaScript меню.

верстка должна быть правильная (не так как на исходной странице) -

т.е. верстку надо передалать. strict, css, без таблиц на

, utf-8, кросс-броузеры (включая Safari)

2) Флешка (карта мира) - есть, ее тоже чуток модифицировать - чтобы указывала на наши страницы.

3) Поиск не нужен (пока).

4) А вот языков - два - нем и английский

Содержание, пункты меню - я сообщу попозже.

Если возьметесь - то дайте примерную оценку по деньгам, часам и срокам.

Отдельно оцените возможность прикрутить cms для этого сайта и поиск.

Обязательно укажите ваши контакты (тел, скайп, icq, город) и опыт в верстке, создании сайтов и опыт cms (если есть)

Пишите предложения - обязательно - только на почту beaprog at gmail dot com

Ярослав.