Сделать сайт: верстка и JavaScript меню

Нужно внеси изменерия в CSS таблицу. Имеется сайт aeras.ru, в каталоге количество статей (в левом боку) отображается не совесем корректно, цифры с количеством статей необходимо приподнять на несколько пикселей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com
но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры).
Более подробно - вот что надо сделать:
1) верстку + JavaScript меню.
верстка должна быть правильная (не так как на исходной странице) -
т.е. верстку надо передалать. strict, css, без таблиц на, utf-8, кросс-броузеры (включая Safari)
2) Флешка (карта мира) - есть, ее тоже чуток модифицировать - чтобы указывала на наши страницы.
3) Поиск не нужен (пока).
4) А вот языков - два - нем и английский
Содержание, пункты меню - я сообщу попозже.
Если возьметесь - то дайте примерную оценку по деньгам, часам и срокам.
Отдельно оцените возможность прикрутить cms для этого сайта и поиск.
Обязательно укажите ваши контакты (тел, скайп, icq, город) и опыт в верстке, создании сайтов и опыт cms (если есть)
Пишите предложения - обязательно - только на почту beaprog at gmail dot com
Ярослав.
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