Сделать сайт: верстка и JavaScript меню

HTML-версткаЗакрыт5 заявок288 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com

но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры).

Более подробно - вот что надо сделать:

1) верстку + JavaScript меню.

верстка должна быть правильная (не так как на исходной странице) -

т.е. верстку надо передалать. strict, css, без таблиц на

, utf-8, кросс-броузеры (включая Safari)

2) Флешка (карта мира) - есть, ее тоже чуток модифицировать - чтобы указывала на наши страницы.

3) Поиск не нужен (пока).

4) А вот языков - два - нем и английский

Содержание, пункты меню - я сообщу попозже.

Если возьметесь - то дайте примерную оценку по деньгам, часам и срокам.

Отдельно оцените возможность прикрутить cms для этого сайта и поиск.

Обязательно укажите ваши контакты (тел, скайп, icq, город) и опыт в верстке, создании сайтов и опыт cms (если есть)

Пишите предложения - обязательно - только на почту beaprog at gmail dot com

Ярослав.

Javascript
14 лет назад
Teo
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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