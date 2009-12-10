Внести изменения в CSS табилицу.

HTML-версткаЗавершен5 заявок192 просмотра
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Нужно внеси изменерия в CSS таблицу. Имеется сайт aeras.ru, в каталоге количество статей (в левом боку) отображается не совесем корректно, цифры с количеством статей необходимо приподнять на несколько пикселей.

CSS
14 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
hotsite
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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