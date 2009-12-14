Сверстать страничку

$15
HTML-версткаЗавершен21 заявка419 просмотров
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Грамотно светстать несложную страничку.

Кроссбраузерно (ie 6+, последние версии ff, opera, chrom). На дивах.

Ширина фиксирована, контент по центру, футер всегда прижат к низу.

Минимальный вес при высоком качестве графики (особенно шапки).

Возможность легкой смены логотипов в правой колонке и дат в новостях.

PSD предоставлю победителю, макет прикреплен к теме.

14 лет назад
alex_yspu
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
voky
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Александр очень ответственно отнесся к верстке макета. С технической точки зрения все безупречно: сделано исключительно блоками, полная кроссбраузерность, читаемый код без хаков, валидация без ошибок и предупреждений на доктайпе XHTML 1.0 Strict. И отдельно хочется подчеркнуть выполнение пожеланий для поисковых систем (SEO) - контент в самом начале документа, все тэги использованы по назначению, нет захламления ненужными конструкциями. Рекомендую Лебедева Александра как отличного специалиста с высокой квалификацией.
Четко поставленная задача, оплата в срок. Всем рекомендую!
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