Сверстать макеты сайт

Здраствуйте. Требуется недорогой верстальщик для верстки не сложного сайта. Выбор падет на меньшую цену. Сайт в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать макеты сайта.
Верстка - не резиновая.
В приложении макет главной страницы.
Общее количество страниц: 15-20 (достаточно однотипные)
Просьба оставлять ссылкина портфолио.
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