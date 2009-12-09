Сверстать сайт (приват для ValeraI)

Нужно подправить верстку сайта на джумле. Неправильно отображается меню (в браузерах разъезжается и при щелчке должно только открываться, а не переходить на ссылку), поставить по 2 баннера по краям. Нужно срочно (читайте сегодня), нужен мастер по ...