Верстка плеера

HTML-версткаЗакрыт8 заявок423 просмотра
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Необходимо сверстать аудио-плеер (дизайн показан в аттаче).

Ожидается увидеть:

Аккуратный, семантичный код без таблиц

Итоговая разметка должна быть легко доступна для взаимодействия с JavaScript. Что это значит:

- все основные контроллы (кнопки и другие элементы управления) должны иметь свои ID с логичными названиями.

- вся графика только в стилях. В коде не должно быть никаких img

- для смены состояний кнопок (активная/неактивная) и прочих элементов управления (к примеру текущий элемент плейлиста) на html теги должен навешиваться/убираться доп. css-класс

- Остальные очевидные вещи: оверлей для обложки, "резиновый" ползунок у скроллбара, html-основа для прокрутки плейлиста и названия

Я понимаю, что работа достаточно сложная, поэтому предлагаю исполнителям самим назвать свои цены. Большой предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт верстки таких GUI-интерфейсов.

Срок: 1 неделя

14 лет назад
frexin
Титов 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
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