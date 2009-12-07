Верстка плеера

Оплата 20.12.09. Пишу сразу, т.к. ценю время фрилансеров, которых данные условия не устроят. Я(кодер) и дизайнер делаем сайт "под ключ" для заказчика по СБС, срок сдачи - конец второй декады текущего месяца. Поэтому такая задержка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать аудио-плеер (дизайн показан в аттаче).
Ожидается увидеть:
Аккуратный, семантичный код без таблиц
Итоговая разметка должна быть легко доступна для взаимодействия с JavaScript. Что это значит:
- все основные контроллы (кнопки и другие элементы управления) должны иметь свои ID с логичными названиями.
- вся графика только в стилях. В коде не должно быть никаких img
- для смены состояний кнопок (активная/неактивная) и прочих элементов управления (к примеру текущий элемент плейлиста) на html теги должен навешиваться/убираться доп. css-класс
- Остальные очевидные вещи: оверлей для обложки, "резиновый" ползунок у скроллбара, html-основа для прокрутки плейлиста и названия
Я понимаю, что работа достаточно сложная, поэтому предлагаю исполнителям самим назвать свои цены. Большой предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт верстки таких GUI-интерфейсов.
Срок: 1 неделя
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