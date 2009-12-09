Исправить косяки в верстке

HTML-версткаЗавершен5 заявок284 просмотра
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1) сделать так, чтобы при уменьшении размера окна в ie6 не пропадал правый верхний блок

2) сделать, чтобы при уменьшении размеров окна, текст в пунктах "Пляжный отдых, Горнолыжные курорты" и т.д. переносился на вторую строчку

3) сделать нормально отображение полупрозрачности в ie6 для разделителей в меню под картинкой "Навигатор,

Авиабилеты" и т.д.

14 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
lexx-ua
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Быстро и правильно все сделал, всегда на связи, приятен в общении ) рекомендую.
С Александром приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением Алексей.
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