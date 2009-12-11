Простенький сайт

Нужно создать персональный сайт, без наполнения. На чем он будет написан значения не имеет, может быть и простой HTML.

Дизайн должен быть строгий, ориентироваться можно например на: http://www.umbertoeco.com/en/

Картинок на нем будет минимально. Отрисовать нужно будет только верхнюю шапку, может еще пару мелких изображений.

Главное, чтобы у вас было дизайнерское мышление:)

Подробное ТЗ есть. Оплата только после того, как будут учтены и воплощены все пожелания заказчика.

Просьба оставлять предложения и обязательно ваши расценки в теме, не в приватных сообщениях. Ссылки на портфолио приветствуются.