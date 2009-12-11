Простенький сайт

HTML-версткаЗавершен53 заявки633 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать персональный сайт, без наполнения. На чем он будет написан значения не имеет, может быть и простой HTML.

Дизайн должен быть строгий, ориентироваться можно например на: http://www.umbertoeco.com/en/

Картинок на нем будет минимально. Отрисовать нужно будет только верхнюю шапку, может еще пару мелких изображений.

Главное, чтобы у вас было дизайнерское мышление:)

Подробное ТЗ есть. Оплата только после того, как будут учтены и воплощены все пожелания заказчика.

Просьба оставлять предложения и обязательно ваши расценки в теме, не в приватных сообщениях. Ссылки на портфолио приветствуются.

14 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MikaelStyle
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
Профессиональный дизайнер - сразу видит готовое решение и знает как его правильно воплотить. Задача была нетривиальной, но Микаэль отлично справился: предложил несколько вариантов, прислушивался к замечаниям. Еще одно немаловажное качество - все делалось быстро, человек никуда не пропадал. Советую всем, кому требуется высокий уровень качества по разумной цене.
Занимаюсь этим проектом как дизайнер. Могу сказать, что Юрий - отличный работодатель и человек. Четко формулирует свои пожелания и пребования. Прислушивается к советам, а это НЕМАЛОВАЖНО. В плане оплаты - все, так же отлично, расплатился в течении 5 минут после получения "товара". Вобщем, всем советую работать с Юрием. И я сам надеюсь на последующую работу.
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