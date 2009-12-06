Срочная верстка с jquery

1)

Первое приложение:

Страница с картой мира. всего около 14 стран, чуть позже дам список. Ссылка на страницу активная.

На странице с фотографиями фото черно-белые, при наведении - становяться оригнальными.

Выпадающий список стран.

Все эти навороты нужно сделать на jquery

2)

Второе приложение:

Обычная верстка. Из особеннойстей - выпдающее меню

3)

tades.websekret.ru/portfolio/

При прокрутке вертикальной увидите баг. + скролл сделать в цвет сайта

Все срочно!=) Чем быстрей - тем лучше

Показывайте примеры. Двух вполне будет достаточно.