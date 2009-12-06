Срочная верстка с jquery

Имеется исходник в PSD. Нужно сверстать его в виде 1 HTML странички c с картинками в папке image и подшитым CSS файлом. Небольшое ТЗ и сам исходник макета - в прикрепленном архиве. То, что указано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)
Первое приложение:
Страница с картой мира. всего около 14 стран, чуть позже дам список. Ссылка на страницу активная.
На странице с фотографиями фото черно-белые, при наведении - становяться оригнальными.
Выпадающий список стран.
Все эти навороты нужно сделать на jquery
2)
Второе приложение:
Обычная верстка. Из особеннойстей - выпдающее меню
3)
При прокрутке вертикальной увидите баг. + скролл сделать в цвет сайта
Все срочно!=) Чем быстрей - тем лучше
Показывайте примеры. Двух вполне будет достаточно.
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