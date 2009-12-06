Верстка макета

Необходимо отверстать страничку. Образец верстаемой странички приложен, соответственно исполнителю я предоставлю полноценный psd файл. Ширина страницы должна быть фиксирована, по высоте - растягивающаяся. Вёрстка должна быть строго div-ной, проверять буду под Internet Explorer, Firefox и Chrome. Все тексты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать макет и маленько поправить его
1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768
2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии
3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях
5) тщательное комментирование кода хтмл-страницы
6)лжен присув окне поиска дотствовать текс ( Например: автомобили peugeot ) для каждого места поиска свои надписи
7)текст картинкой только кнопка найти
8)все элементы должны быть всегда по центру и держатся вместе не зависимо от разрешений монитора как по ширине так и по высоте
9) низ должен быть прижат к подвалу ( голубая полоска с сылками ) - поиск и остальной верх должен быть прижат к потолку
Верстка:
* W3C Valid XHTML 1.0 Strict, бестабличная вёрстка, оптимизация с упором на семантику и SEO, оптимизация загрузки CSS, совместимость с устройствами (версия для печати, мобильных устройств) полное отделение контента от представления, совместимость с IE5+ и выше, Firefox, Opera и Safari, оптимизированный CSS-код
обязательные требования:
* Сделать сайт максимально доступными для всех браузеров и устройств
(IE 5+, Netscape 6+, Mozilla, Opera и т.д.)
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