Много верстки, срочно.

1 Есть дизайн сайта для oscommerce. Его необходимо порезать и натянуть на движок. 2 Необходимо настроить соответствующие модули видов доставки (3-5 шт) и оплаты (3-5 шт) Ну и проверить, чтоб ничего не глючило Дизайн будет через 3-4 дня. ...