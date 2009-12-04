Нужна консультация по верстке

Для решения сложной задачи мне нужен консультант (Технолог или верстальщик), который знает как реализовать для панели MaulNet Tools следующее:

1. При горизонтальной прокрутке нужно зафиксировать первые 2 столбца таблицы (фавиконки и домены).

2. При вертикальной прокрутке нужно зафиксировать названия столбцов, чтобы они оставались на месте. Именно так сделано в Google Adwords

Прочие подробности я описал здесь: http://www.samborsky.com/news/1171/