Требуется верстка согласно макетам

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Требуется верстка согласно макета.
Главная и несколько внутренних, страницы однотипные. Требование кросс, резина, валидный код.
подробности в асе: 448-466-982
Сроки сжатые
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