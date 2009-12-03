Сверстать дизайн и внедрить на сайт (runcms)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Есть сайт на движке runcms

Подготовлен новый дизайн сайта. Необходимо сверстать шаблон и поменять дизайн на сайте.

Вопросы в личку.

14 лет назад
andby
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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