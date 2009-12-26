Сверстать несколько страничек сайта. Срочно!

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Требуется сверстать главную, а так же несколько страничек для джумлы.
На дивах.
Писать только на [email protected]
Предложение действительно 1 день, так как срочно.
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