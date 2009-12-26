Сверстать несколько страничек сайта. Срочно!

$70
HTML-версткаЗавершен5 заявок267 просмотров
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Требуется сверстать главную, а так же несколько страничек для джумлы.

На дивах.

Писать только на [email protected]

Предложение действительно 1 день, так как срочно.

14 лет назад
atata
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$70
1 день
Отличная работа! Всё сделано на высшем уровне, код правильный и красивый, сверстано кроссбраузерно. Человек приятный, профессионал, в общем, рекомедую!
Все понравилось. Заказчик четко знает, что хочет получить на выходе - хорошо разбирается в web. Во время производит оплату за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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