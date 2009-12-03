Сделать из верстки шаблоны для wordpress

$30
HTML-версткаЗакрыт9 заявок210 просмотров
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Есть верстка. Не очень хорошая правда, но тем не менее какая есть. надо сделать из нее хорошие шаблона для Вордпресса. Сделать надо быстро.

Если вы не делали раньше шаблоны вордпресса - то лучше не браться.

Оплата после сдачи проекта.

WordPress
14 лет назад
Vasily12345
Слон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
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