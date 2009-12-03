Сделать из верстки шаблоны для wordpress

Есть верстка. Не очень хорошая правда, но тем не менее какая есть. надо сделать из нее хорошие шаблона для Вордпресса. Сделать надо быстро.

Если вы не делали раньше шаблоны вордпресса - то лучше не браться.

Оплата после сдачи проекта.