Сделать из верстки шаблоны для wordpress

Есть сайт http://www.coral-print.ru/ трабла с отображением в ie, нужно поправить, жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка. Не очень хорошая правда, но тем не менее какая есть. надо сделать из нее хорошие шаблона для Вордпресса. Сделать надо быстро.
Если вы не делали раньше шаблоны вордпресса - то лучше не браться.
Оплата после сдачи проекта.
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