Исправить отображение в ИЕ8

Верстка под вордпресс с натяжкой http://file.qip.ru/file/110558800/66b8c0c1/zavod2.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, который верстался до выхода ИЕ8.
Сейчас он в этом обозревателе отображается некорректно.
Необходимо найти и исправить ошибку.
Сайт www.b-t-m.ru
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