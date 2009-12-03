Вставить флеш в сайт

Верстка под вордпресс с натяжкой http://file.qip.ru/file/110558800/66b8c0c1/zavod2.html
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Есть сайт, dalza.ru нужно вставить флэш элемент и сделать для него заглушку. Сделать валидно и кроссбраузерно.
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