Требуется сверстать простой макет

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Требуется сверстать простой макет, указывайте Ваши сроки и цены.

Макет в приложении.

Все предложения только сюда, в личку и icq не писать.

PSD передам исполнителю.

Оплата по факту.

14 лет назад
Mikolas
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
joe_weider
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день