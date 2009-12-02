Верстка и программирование сайта

HTML-версткаЗакрыт24 заявки257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн в psd небольшоно сайта компании. разделы: О нас, Услуги, Портфолио и Контакты. О нас и Услуги - просто текстовые страницы, портфолио - фото работ по разделам, Контакты - текст и форма обратной связи. Оплата по факту. Интересуют сроки и стоимость.

14 лет назад
kvateeva
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад