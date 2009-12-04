PSD в HTML, главная+внутренняя

$30
HTML-версткаЗавершен10 заявок317 просмотров
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1 главная+ 1 внутрнняя= до 8 рабочих часов+ 900рублей. Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки (хотя нужно выбрать лучший вариант на основании макета), обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом, по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная.

HTML
14 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
-hybrid-
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$30
1 день
В отличие от многих фрилансеров максимально ответственен, все что говорит делает четко, качественно и в срок. Приятно сотрудничать с такими профессионалами.
Адекватный заказчик. Четкая постановка задачи и сроков. Рекомендую.