PSD в HTML, главная+внутренняя

1 главная+ 1 внутрнняя= до 8 рабочих часов+ 900рублей. Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки (хотя нужно выбрать лучший вариант на основании макета), обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом, по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная.