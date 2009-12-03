Сверстать под Joomla 1.5

В связи с тем, что мой напарник уехал, нужен верстальщик, возможно длительное сотрудничество.

Теперь по заданию. Нужно сверстать из PSD макета шаблон под Joomla.

Сразу говорю без предоплаты. Вы сделали шаблон ->Залил на свой хостинг -> показали мне -> послал вам денежки -> вы мне шаблон.

Вот и вся Арифметика))

С уважением Максим.