Правим сайт 2

HTML-версткаЗакрыт15 заявок346 просмотров
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Есть сайт http://www.coral-print.ru/ трабла с отображением в ie, нужно поправить, жду предложений

14 лет назад
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
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