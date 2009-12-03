Требуется верстка + создание сайтов на Zebrum CMS

HTML-версткаЗакрыт3 заявки259 просмотров
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У меня есть официальная версия Zebrum CMS, дизайны сайтов, домены и информация для этих сайтов (для некоторых в виде doc и pdf, для других в виде html, есть и просто сканы информации).

Что мне требуется - на базе моей CMS создавать сайты, которые я буду давать Вам делать. От сайтов требуется - многоуровневая система меню, теги, тайтлы и ключевые слова, перелинковка, карта сайта - в общем полное сопровождение.

По началу планируется создание 5-10 сайтов (тематики разные). Я не планирую делать ГС или сателлиты - планирую создание нормальных полноценных сайтов, полезных для пользователей - соответсвенно и требования к создателю сайтов у меня будут не просто "а чето-то там сделал - глянька", а нормальный, серьезный подход.

Оплату буду делать за 1 сайт. Требуется цена за 1 сайт и сроки его изготовления.

Зная время создания такого сайта (1 - максимум 2 дня) не рассматриваю заявки с ценой более 1.5к рублей (тем более что работа на постоянной и долгой основе).

Свою кандидатуру можно предложить на любом из сайтов:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?p=5922600

http://zebrum.ru/forum/index.php?showtopic=770

http://www.free-lance.ru/projects/?pid=304264

http://www.weblancer.net/projects/159214.html

14 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
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