Нужна верстка

Верстка под вордпресс с натяжкой http://file.qip.ru/file/110558800/66b8c0c1/zavod2.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн, необходимо сверстать его и адаптировать под существующий шаблон на основе Smarty.
Дизайн можно глянуть по ссылке: http://www.vaz-trade.ru/newdesign.jpg
Как должен работать дизайн (функционирование java скриптов) - http://www.dinto.ru
Что высылается:
1. Дизайн PSD
2. Тема на WordPress, что работает с джава скриптами.
3. Функционирующие шаблоны нашей CMS
Что должен сделать Исполнитель:
1. Выслать результат работы в виде функционирующих шаблонов нашей CMS с новым дизайном
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