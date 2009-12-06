Нужна верстка

HTML-версткаЗавершен3 заявки227 просмотров
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Есть дизайн, необходимо сверстать его и адаптировать под существующий шаблон на основе Smarty.

Дизайн можно глянуть по ссылке: http://www.vaz-trade.ru/newdesign.jpg

Как должен работать дизайн (функционирование java скриптов) - http://www.dinto.ru

Что высылается:

1. Дизайн PSD

2. Тема на WordPress, что работает с джава скриптами.

3. Функционирующие шаблоны нашей CMS

Что должен сделать Исполнитель:

1. Выслать результат работы в виде функционирующих шаблонов нашей CMS с новым дизайном

14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
itdev
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Хорошо выполненная работа. Редко встретишь профессионалов своего дела за адекватную стоимость. Дмитрий проделал больше работы, чем предполагалось, за что ему денежный бонус.
Приятный в общении человек, интересный проект. По финансовым вопросам нареканий нет, рекомендую работать с Александром.
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