Верстка двух сайтов + правки

$100
HTML-версткаЗакрыт3 заявки279 просмотров
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1) Сайт. 3-4 макета. Стандартной сложности. Выпадающие меню на css

2) Сверстана главная страница, нужно доверстать внутренние. Тут нужно скорее всего на jquery плагин: фото черно-белое, при наведении становится оригнальными цветами.

3) Исправить пару мелочей уже на готовом сайте.

За все плачу не более 80$

Выберу сегодня ночью. Реально оценивайте свои возможности. В предложении было бы не плохо по одному-два примера.

Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

div,xhtml css

ie 6-8, opera 9-10, ff 2-3

Не пишите в личку!

14 лет назад
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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